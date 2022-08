Der rbb kommt nicht zur Ruhe. Am Samstag haben die Intendantinnen und Intendanten der ARD der Geschäftsleitung ihr Vertrauen entzogen. Und auch der Redaktionsausschuss fordert die rbb-Spitze mittlerweile zum Rücktritt auf. DJV-Chef Frank Überall fordert eine Neuausrichtung des Senders.

Alle Prozesse und Strukturen, die sich gegen Korruptionsgefahren wenden, müssten neu und richtig aufgesetzt werden, sagt Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands (DJV). Da habe der rbb ganz offensichtlich Nachholbedarf.

Redaktionsausschuss fordert rbb-Geschäftsleitung zum Rücktritt auf

Darüber müsse man aber auch in der ARD und im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk insgesamt nachdenken, wie man das implementiere. Das betreffe auch die Gremien, so Überall: "Was kann und darf ein Verwaltungsrat und welche Personen sind da die richtigen und wie können diese möglicherweise auch geschult werden?"

Die ARD-Intendantinnen und Intendanten hatten am Samstag der amtierenden rbb-Geschäftsleitung das Misstrauen ausgesprochen. Der Redaktionsausschuss des rbb forderte den Rücktritt der Senderspitze.

DJV-Chef Überall: Neuaufstellung gemeinsam mit der Belegschaft

Dem wollte sich Überall nicht anschließen. Es gebe ja auch die Frage, wer es dann mache, so der DJV-Chef. Man müsse gemeinsam mit der Belegschaft darüber nachdenken, wie man den Sender jetzt mit wirklich gutem Personal neu aufstellt. "Ob das von jetzt auf gleich geht, ist die große Frage."



Am 7. August war die bisherige rbb-Intendantin Patricia Schlesinger zurückgetreten. Ihr werden Vetternwirtschaft, Vorteilsannahme und Verschwendung vorgeworfen. Zuvor hatte sie bereits den ARD-Vorsitz abgegeben.

Sondersitzung des Verwaltungsrats am Montag

Inzwischen sind auch die Vorsitzenden der beiden Kontrollgremien – Verwaltungs- und Rundfunkrat – zurückgetreten. Am Montag kommt der Verwaltungsrat zu einer Sondersitzung zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.