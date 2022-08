Tausende Fische sind in der Brandenburger Oder gestorben. Am Stettiner Haff würden mehrmals täglich Proben entnommen, bisher seien aber keine Auffälligkeiten gemessen worden, sagt der Landesumweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD). Es gebe drei Grundthesen über die Ursache für das Fischsterben.

Bisher seien keine toten Fische am Stettiner Haff aufgetaucht. Auch was die Wasserqualität angeht, seien bisher keine Auffälligkeiten festgestellt worden, betont Backhaus. Trotzdem habe man vorsorglich empfohlen, nicht im Haff zu baden. An der Ostseeküste können man aber weiterhin bedenkenlos baden.

Fischsperren zum Schutz errichtet

Um zu verhindern, dass die Umweltkatastrophe auch in Mecklenburg-Vorpommern ankomme, habe man Öl- und Fischsperren errichtet, erklärt der Umweltminister. Die Behörden seien in Alarmbereitschaft, um im Ernstfall sofort tätig werden zu können.

Die Zusammenarbeit mit Polen sei weiterhin schwierig. Man hab noch immer nicht alle Daten und Fakten übermittelt bekommen, sagt Backhaus. Es gebe drei Grundthesen, was zu dem Fischsterben geführt haben könnte: Eine Möglichkeit sei eine Havarie in einer polnischen Papierfabrik. "Die zweite Theorie, die existiert, ist: Ist aus einem Staudamm salzhaltiges Wasser eingeleitet worden?" In der Oder sei ein erhöhter Salzgehalt gemessen worden, auch der Wasserstand sei um 30 Zentimeter angestiegen. "Da muss ja irgendwas passiert sein", sagt der SPD-Politiker. Die dritte These sei, dass eine giftige Alge zu dem Fischsterben geführt hat.

Backhaus: "Suchen die Stecknadel im Heuhaufen"

Das Leibniz-Institut für Gewässerkunde und das Umweltbundesamt kooperierten mit den Behörden, um die Ursache zu finden. "Wir suchen die Stecknadel im Heuhaufen, wir haben die Ursache noch nicht gefunden", sagt Backhaus.