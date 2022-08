Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sieht die Schulen in ihrem Land zum neuen Schuljahr mit ausreichend Lehrpersonal versorgt. Aber der Krankenstand sei hoch. Eine Herausforderung sei die Zahl der geflüchteten Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine - und natürlich die Corona-Pandemie.

Nach Einschätzung von Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sind für das kommende Schuljahr ausreichend neue Lehrkräfte eingestellt worden. Das Land sei "gut ausgestattet". Stand August gebe es 1322 Einstellungen mit unbefristeten Verträgen, unter ihnen etwa 390 Seiteneinsteiger. Hinzu kämen 1000 befristete Stellen - sie werden auch mit Pädagogen aus der Ukraine besetzt, so Ernst.

Erhöhter Krankenstand, möglicherweise viele Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine

Allerdings gebe es einen erhöhten Krankenstand, unter anderem wegen Corona-Infektionen. Man bemühe sich deshalb beim Finanzministerium, eine Verstärkung des Fonds für Vertretungen zu bekommen, sagt Ernst. Zudem sei es eine Herausforderung, nicht zu wissen, wie viele urkainische Schülerinnen und Schüler in den Schulen anfangen werden. Grundsätzlich gelte für die Geflüchteten aus dem Krieg die Schulpflicht.

Schule startet mit einer "Schutzwoche"

In Bezug auf die Pandemie hofft die Ministerin auf "so viel Normalität wie es geht". Zum Schulstart werde es noch mal drei Tests geben - das sei eine "Schutzwoche", nennt es Ernst. Bei heftigem Infektionsgeschehen, sei eine erneute Maskenpflicht in den Klassenräumen auch wieder denkbar. Vorhersagen seien aber schwierig.