Noch immer ist nicht abschließend geklärt, welche Ursache das Fischsterben in der Oder hat. Zuletzt gab es Theorien, dass eine Algenart dafür gesorgt haben könnte. Lars Dettmann vom Landesfischereiverband Brandenburg/Berlin bezweifelt das stark.

Noch immer wissen die Behörden nicht, was die Fische, Krebse und Muscheln in der Oder getötet hat. Wissenschaftler des Leibnitz-Instituts für Binnenfischerei in Berlin können sich eine Algenart vorstellen, die das massenhafte Fischsterben ausgelöst hat. Lars Dettmann, Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Brandenburg/Berlin e.V., bezweifelt das:

"Es war von einem seifigen Geruch die Rede, von einem Chemiegeruch die Rede. Und wenn man sich die Auswirkungen anguckt, fällt es schwer zu glauben, dass das irgendeine alltägliche Geschichte gewesen sein soll. Da hat irgendwer irgendwo entweder mit Vorsatz oder durch einen Unglücksfall Sachen eingeleitet in das Flusssystem, die sich ganz massiv auswirken." Das Algenwachstum könne lediglich eine weitere Folge dessen sein.

Hoffnung auf Unterstützung der Fischer durch das Land





Dettmann geht davon aus, dass auf deutscher Seite bislang etwa 20 bis 30 Tonnen toter Fische zu beklagen sind. Die Auswirkungen für die Fischereibetriebe an der Oder seien enorm, so Dettmann. Für die sei es der Lebensunterhalt. Aber auch für die Menschen in der Region, weil "frischer Fisch aus der Region immer gefragt war – und auch hoffentlich bald wieder gefragt ist."

Bis dahin hofft er auf Unterstützung durch das Land. Einen Notfallfond gebe es nicht, aber es geben Zusagen von Ministerpräsident Woidke, den Fischereibetrieben in der schwierigen Lage zu helfen. Und dann? Dettmann hat die Hoffnung, dass sich viele Fische in Zu- und Nebenflüsse haben retten können und sich die Oder innerhalb der nächsten Jahr erholen könne.