Raumtemperatur drosseln, warmes Wasser abstellen und öffentliche Gebäude nachts nicht mehr beleuchten - Berlin will so mindestens zehn Prozent Energie sparen. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagt, die Beschlüsse des Senats seien "das umfassendste Konzept für verantwortungsvollen Energiesparumgang in der Bundesrepublik".