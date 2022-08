Was bei der Befragung des Hauptausschusses deutlich geworden sei, "dass in der Vergangenheit der Verwaltungsrat und auch der Rundfunkrat ihre Aufsichtspflichten viel zu lax gehandhabt haben, der Intendantin nicht hinreichend auf die Finger geschaut wurde", so Redmann. Wichtig sei es nun, konkreter zu definieren, welche Kompetenzen die Mitglieder Aufsichtsgremien mitbringen müssten.



Zudem habe sich ein Strukturproblem beim rbb offenbart, so der CDU-Politiker. Man habe festgestellt, dass die Compliance-Beauftragte weisungsgebunden bei der Intendantin war und daher keine Aufsicht bei der Intendantin durchführen konnte: "Das geht so in Zukunft nicht weiter."



Zur Frage von variablen Lohnzahlungen, die an Zielvereinbarungen gebunden sind, sagt Redmann: "Es ist letztlich ein Bonus, weil die Zielvereinbarungen, die ja heute auch zum Teil bekannt geworden sind, so vage sind." Als Beispiel nennt der Politiker eine Zahlung dafür, dass im rbb mehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben beschafft werden. "Das ist eine Dienstanweisung, so etwas auszuführen, dazu muss nicht extra jemand einen Bonus kriegen."



Ein Bonus müsse sich am Erfolg eines Unternehmens messen, sagt der CDU-Fraktionschef im Brandenburger Landtag. Da das Geld beim rbb von den Beitragszahlern kommt, passe ein variabler Gehaltsteil nicht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielmehr müssten sich der rbb und die übrigen Rundfunkanstalten am öffentlichen Dienst orientieren, so Redmann.