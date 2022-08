Am Montag will das Bundeswirtschaftsministerium bekannt geben, wie hoch die Gasumlage ausfallen wird. Zusätzlich zur Umlage drohten den Menschen auch noch Nachforderungen bei der nächsten Nebenkostenabrechnung - in Höhe von ein bis zwei Monatsmieten, warnt Wibke Werner vom Berliner Mieterverein.