In Brandenburg sind bereits tausende Fische in der Oder verendet, wohl aufgrund einer Verunreinigung mit Quecksilber. Was passiert, wenn die Giftwelle weiter nach Mecklenburg-Vorpommern schwappt? Der Leiter des Veterinäramtes Vorpommern-Greifswald, Holger Vogel, hofft, dass in der Region nicht mehr so viele Schadstoffe ankommen.