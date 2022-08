Compliance ist laut dem Wirtschaftsethiker Martin Booms ein formalisiertes Regelwerk. Ein Problem entstehe, wenn ethisches Verhalten oder der Umgang mit Mitarbeitenden nur ein äußeres Gesetzeswerk sei: "Wir brauchen eine innere Haltung, es muss auch eine Überzeugung da sein, richtig zu handeln."



Ein Schlüssel dafür sei das Verständnis von Macht. "Und das ist auch hier im Fall der Intendantin das große Problem", sagt Booms. Wichtig sei es, sich in einer Machtposition in den Dienst der Sache zu stellen. "Macht heißt nicht 'Ich bin in der Situation, dass ich tun und lassen kann, was ich will und bediene mich mal'", betont der Wirtschaftsethiker.

Wirtschaftsethiker Booms: Führungskräfte müssen Handeln am Unternehmensauftrag ausrichten

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe einen klar definierten Bildungs- und Informationsauftrag, der bewusst von rein marktwirtschaftlichen Mechanismen freigehalten werden solle. Booms sagt: "Und das muss der Maßstab sein, an dem ich mein Handeln ausrichte." Auch für alle anderen Unternehmen gelte, das Handeln nach dem Unternehmensauftrag auszurichten.

Booms: Führungspersonen haben eine Verantwortung für die Sache und die Leute

Zudem müsse eine Rolle spielen, welche Auswirkungen das Handeln auf berechtigte Interessen anderer habe: "Wenn ich das zum Prinzip mache, dann komme ich zu einer Verantwortungskultur." Außerdem müsse auch gesehen werden, welchen Druck und welche Anreize vom System gestellt werden. Führungspersonen haben demnach eine Verantwortung für die Sache und die Leute. Wenn sich die Verantwortung aber daran orientiere, dass es sich im Geldbeutel lohne, sei das ein ganz falscher Anreiz. "Von der Kultur müssen wir weg."



Zudem spricht sich der Wirtschaftsethiker für mehr Beteiligung der Belegschaft aus. So entstehe eine Kultur, in der Mitarbeitende gern arbeiten. "Wir brauchen in der Tat mehr Partizipation in den Unternehmen", so Wirtschaftsethiker Martin Booms.