Über die Ursache des Fischsterbens in der Oder besteht weiterhin keine Klarheit.



Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Bündnis90/Die Grünen) geht davon aus, dass es mit einer stark erhöhten Salzkonzentration im Wasser zusammenhängen könnte. "Es sei auf jeden Fall eine tödliche Fracht, die in dem Fluss mittransportiert worden sei", sagte der Grünen-Politiker am Freitag in der rbb24 Abendschau. Ob Quecksilberwerte erhöht sein könnten, wie es erste Untersuchungen gezeigt haben, werde weiter überprüft.

Vogel betonte, dass Quecksilber als Fischgift langfristig wirke. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei es aber nicht in solchen Mengen in die Oder eingebracht worden, dass es ein Fischsterben hätte auslösen können. Vogel sieht die Umweltkatastrophe zunächst auf die Oder selbst beschränkt. Er würde nicht so weit gehen, das Grundwasser in Gefahr zu sehen, sagte er.



Der Leiter der Umweltverwaltung im Kreis Märkisch-Oderland, Gregor Beyer, sagte dem rbb, im angrenzenden Oderbruch seien die Gewässer nicht mit Giftstoffen belastet. Die Schotten zum Grabensystem des Oderbruchs habe man rechtzeitig dicht gemacht.

Nach Angaben der Berliner Umweltverwaltung wurde ebenso die Schleuse, durch die Wasser aus der Oder nach Berlin gelangt, geschlossen. Die Gewässer in der Stadt seien daher nicht von der Verschmutzung der Oder betroffen.



An diesem Wochenende werden in Brandenburg die Ufer gesäubert. Die Feuerwehr und andere Helfer sollen die Kadaver einsammeln. Die Bevölkerung ist weiter aufgerufen, jeden Kontakt zum Wasser zu meiden. Auch die Stadt Frankfurt (Oder) erließ jetzt ein Bade- und Angelverbot.