Tausende Fische in der Oder sind gestorben - wohl aufgrund von einer Verunreinigung mit Schadstoffen. Die Behörden warnen vor Kontakt mit dem Wasser. Das Brandenburger Landesamt für Umwelt nimmt jetzt Wasserproben auf deutscher Seite und will sich am Donnerstagabend und spätestens am Freitag äußern, sagt rbb-Reporterin Isabell Röder.