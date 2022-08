Auch am Mittwoch setzen die Einsatzkräfte Hubschrauber ein, um aus der Luft den Brand im Berliner Grunewald zu löschen und den Boden zu kühlen. Das berichtet Feuerwehrsprecher Adrian Wenzel. Großes Ziel sei es, das Gebiet so weit zu sichern, dass die Avus so schnell wie möglich freigegeben werden könne.

Knapp eine Woche nach Ausbruch des Brandes im Berliner Grunewald könnte die Autobahn Avus am Mittwoch wieder freigegeben werden. Das sei das große Ziel, sagt der Sprecher der Berliner Feuerwehr, Adrian Wenzel. Zunächst müsse aber eine Lagebesprechung am Mittag abgewartet werden.

Immer noch kleinere Brandstellen im Berliner Grunnewald

Laut Wenzel gibt es immer noch kleinere Brandstellen im Sperrgebiet rund um den Sprengplatz im Grunewald. Auch am Mittwoch sollen wieder Löschhubschrauber der Bundeswehr eingesetzt werden, die Wasser über dem Gebiet abwerfen, um so den Brandherd zu kühlen. Damit könne man an Stellen löschen, an denen die Feuerwehr nicht hinkomme, erklärte der Sprecher. Die Einsatzkräfte könnten nach wie vor nur über einzelne Schneisen in das Gebiet vordringen.



Das Feuer auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei war am vergangenen Donnerstag ausgebrochen. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Auf dem Gelände lagern tonnenweise Weltkriegsmunition und beschlagnahmte Feuerwerkskörper.