Nach dem Rücktritt von rbb-Intendantin Patricia Schlesinger ermittelt jetzt auch die Staatsanwaltschaft zu Beraterverträgen für ihren Mann. Und es gibt viele Fragen: zu kostspieligen Renovierungen, zu möglicherweise doch nicht so dienstlichen Essen auf rbb-Kosten im Privathaus von Schlesinger, zum Bonus-System bei den Gehältern der obersten Führungskräfte im rbb.

Am Montag kam der Rundfunkrat, eines von zwei Kontrollgremien des Hauses, zu einer Sondersitzung zusammen. Am Morgen danach gibt sich die Ratsvorsitzende Friederike von Kirchbach selbstkritisch: "Natürlich müssen wir uns für die Zukunft fragen: Wie können wir besser […] die Compliance-Frage in den Blick nehmen? Die war bisher vielleicht tatsächlich nicht so im Blick und das wird sich nach dieser […] Krise […] sicherlich ändern."



"Müssen erklären, was wir tun und warum wir es tun"





"Wir leben von den Beitragsgeldern", so von Kirchbach weiter, "und müssen uns bei allen Geldern, die wir ausgegeben, die Frage stellen: Entspricht das unserem Reglement?" Dem Rundfunkrat selbst komme dabei eine wichtige Aufgabe zu: "Wir müssen eine sichtbare Arbeit machen."

Das verloren gegangene Vertrauen in den rbb muss erst einmal zurückgewonnen werden. Dafür, so von Kirchbach, müsse man sich bewusst machen, dass man der Öffentlichkeit immer sagen müsse, was man tue und warum man es tue: "Das berühmte Wort […] Transparenz wird in Zukunft eine andere Rolle für uns spielen – und das ist am Ende vielleicht auch das Gute aus dieser Krise."