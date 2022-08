Russland hat angekündigt, sich nach 2024 nicht mehr weiter an der Arbeit der Internationalen Raumstation beteiligen zu wollen. Das würde das Aus für die ISS bedeuten und die Weltraumforschung weit zurückwerfen, glaubt Jan Wörner, der ehemalige Chef der Europäischen Raumfahrtagentur.

Der angekündigte Rückzug Russlands aus der Zusammenarbeit auf der internationalen Raumstation ISS hat eine Diskussion um die Zukunft der Raumfahrt ausgelöst. Der ehemalige Leiter der europäischen Raumfahrtbehörde ESA, Jan Wörner, befürchtet durch den russischen Angriff auf die Ukraine auch eine Zeitenwende für die Erforschung des Weltraums.

In den vergangenen Jahrzehnten habe es die internationale Zusammenarbeit immer wieder geschafft, über den politischen Konflikten auf der Erde zu stehen, sagt Wörner. Das sei schon während des Kalten Krieges so gewesen und auch die Krim-Krise habe man noch einigermaßen überstanden. "Aber jetzt die Geschichte mit dem Krieg in der Ukraine hat die Raumfahrt tatsächlich verändert."

Säbelrasseln im Weltraum

Seit Jahren würden die Partnerländer der Internationalen Raumstationen aus Europa, die USA, Russland und Japan über eine Verlängerung des Projekts ISS über 2024 hinaus bis 2030 verhandeln. In der Vergangenheit habe sich auch Russland für eine Verlängerung über 2024 eingesetzt, erklärt der ehemalige ESA-Chef, nun aber die Kehrtwende. Wörner hofft jedoch noch auf eine Verlängerung. "Die ISS ist einfach so ein tolles Gerät, für Forschung, für Technologie und auch für die geopolitische Zusammenarbeit."

Sollten die Russen wirklich aus der gemeinsamen Arbeit aussteigen, würde es das Ende für die ISS bedeuten, ist sich Wörner sicher. Im Moment gebe es auch im Weltall ein Säbelrasseln. Russland habe mehrere gemeinsame Forschungsmissionen zum Mond sowie zum Mars abgesagt. Wenn aus diesem Säbelrasseln tatsächlich eine Militarisierung des Weltraums werden sollte, bei dem Länder gegenseitig ihre Satelliten abschießen, würde das zum Problem für die gesamte Menschheit, warnt der ehemalige ESA-Chef.