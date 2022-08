Immer häufiger kam es in der jüngeren Vergangenheit in Berlins Freibädern zu Auseinandersetzungen zwischen Badegästen, die nicht selten in Massenschlägereien endeten. So etwas verhindern soll seit 12 Jahren das Projekt "Bleib cool am Pool" von der Gesellschaft für Jugend- und Sozialarbeit und dem Präventionsteam der Berliner Polizei, unterstützt von den Berliner Bäderbetrieben.

Das in dieser Form einzigartige Projekt setzt bewusst auf junge Konfliktlotsen, sagt Matthias Oloew von den Bäderbetrieben. Die sollen mit den Badegästen in ihrem Alter eine gemeinsame Gesprächsebene finden und sie darüber aufklären, "dass es gut ist, Regeln einzuhalten und nicht so gut ist, anderen Menschen auf die Nerven zu gehen, dass es nicht so toll ist, mit Wasserpistolen wild durch die Gegend zu spritzen, denn wir haben ja gelernt: Aus solchen Kleinigkeiten können große Streitigkeiten entstehen."



Mittel gegen Aggression: Gegenseitige Rücksichtnahme





Die Lotsen werden speziell für diese Aufgabe ausgebildet und lernen dort unter anderem Gesprächsführung und Teamarbeit. Es seien vor allem Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 22 Jahren, die dann in Zweier-Teams im Bad unterwegs sind. In diesem Jahr sind die Lotsen in erster Linie im Sommerbad Neukölln und dem Sommerbad Pankow unterwegs.

Was die Arbeit der Lotsen enorm erleichtern würde, so Oloew, wäre, wenn sich die Menschen in den vollen Becken an ein simples Gebot halten würden: "Rücksichtnahme auf den Anderen. Der hat die gleichen Rechte, die gleichen Wünsche, die gleichen Bedürfnisse – und das scheint uns gelegentlich ein wenig verloren gegangen zu sein in den letzten Jahren."