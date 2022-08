Am Wochenende erwarten uns niedrigere Sommertemperaturen. Doch die nächste Hitzewelle steht schon in den Startlöchern und die Trockenheit sorgt für Tiefststände in Flüssen und Seen. ARD-Meteorologe Stefan Laps erklärt, wie es zu den wiederkehrenden Hitzeschüben in diesem Sommer kommt.