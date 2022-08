Zusammen mit den anderen wirtschaftspolitischen Sprechern der CDU-Landtagsfraktionen der Ostdeutschen Bundesländer hat sich Frank Bommert aus Brandenburg in einem offenen Brief zur Lage der Wirtschaft in Ostdeutschland an Bundeswirthscaftsminister Robert Habeck gewandt.

Unter anderem haben die Abgeordneten folgende Forderungen formuliert:

1. Es ist alles dafür zu tun, dass die Gas-Pipeline North-Stream 1 schnellstmöglich wieder in voller Leistungsbereitschaft ist und die bereits seit Jahren genutzten Pipelines zwischen Russland und Europa genutzt werden, die Versorgung mit Gas abzusichern.

2. Nutzung der heimischen Braunkohlevorkommen bis zum vertraglich vereinbarten Auslaufen im Jahr 2038.

3. Verlängerung der Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke.

4. Einbeziehung der niedersächsischen Erdgasfelder durch Gewinnung des Gases mit der Fracking-Technologie. Hierbei darf nicht unerwähnt bleiben, dass es aus ökologischer Sicht sinnvoll ist, Energieträger in Deutschland zu fördern, statt sie aus Übersee zu importieren.

5. Die fortgesetzte Förderung von Erdöl über die Druschba-Pipeline nach Schwedt über den 31.12.2022 hinaus.

Das von der EU-Kommission festgelegte Öl-Embargo erlaubt diesen Bezug ausdrücklich.

6. Die Potenziale von heimischem Biogas und Abfallreststoffen müssen aufgenommen werden, dabei ist darauf hinzuweisen dass es keine Konkurrenz zu Nahrungsmitteln ist.

Landwirtschaftliche Stilllegungsflächen müssen für die Erzeugung von Biogas und Nahrungsmitteln genutzt und angepasst werden.