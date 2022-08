In New York hat am Montag die zehnte Überprüfungskonferenz der Vereinten Nationen zum Atomwaffensperrvertrag begonnen. Die Nuklearwaffenstaaten bemühten sich zwar ein wenig, als vertrauenswürdig wahrgenommen zu werden, sagt Sascha Hach, Experte für internationale Sicherheit am Leibniz-Institut. Dennoch würden in all diesen Ländern die Arsenale aktuell aufgerüstet.