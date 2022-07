Fachverband: Weniger Licht an Wahrzeichen bringt nicht viel

Berlin schaltet an rund 200 Wahrzeichen die Beleuchtung ab. So will der Senat Strom sparen und ein Zeichen setzen. Die Wahrzeichen nicht zu beleuchten, bringe aber gar nicht viel, sagt Soheil Moghtader vom Fachverband Licht beim Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Man müsse sich vielmehr um die Straßenbeleuchtung kümmern.