Am Donnerstag, 28. Juli, erreicht die Welt in diesem Jahr den sogenannten Erdüberlastungstag. An diesem Tag hat die Menschheit so viele Ressourcen verbraucht, wie eigentlich für das gesamte Jahr zur Verfügung stehen. WWF-Biodiversitätsexperte Florian Titze fordert eine verantwortungsvollere Nutzung.