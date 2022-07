Waldbrand in Elbe-Elster: Noch keine Entwarnung

Nach Ausbruch des Waldbrands im Süden Brandenburgs am Montag gibt es auch am Mittwoch noch keine Entwarnung. Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle, sagt Thomas Hoffgaard, Sprecher vom Landkreis Elbe-Elster. Aber es gebe durchaus Abschnitte, in denen die Situation mittlerweile entspannter sei.