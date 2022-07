Streik bei der Lufthansa: Auch Einschränkungen am BER

Das Bodenpersonal der Lufthansa ist am Mittwoch zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Die Lufthansa streicht an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München fast alle Flüge. Das hat auch Auswirkungen auf den BER, wo allerdings kaum eigenes Lufthansa-Bodenpersonal arbeitet, erklärt rbb-Flughafenexperte Thomas Rautenberg.