Die Dürre in Brandenburg belastet die Landwirtschaft. So müssen etwa Kartoffelbauern ihre Äcker beregnen. Andernfalls wäre der Ertrag in diesem Jahr wahrscheinlich nur halb so groß wie zuletzt, sagt Steffen Höppner, Chef der Röderland GmbH. Durch die hohen Energiepreise wird allerdings die Beregnung teurer.