Am Dienstag treffen sich in Brüssel die EU-Energieministerinnen und -minister, um über die Krise zu beraten. Bisher sparten die EU-Länder nur fünf Prozent Gas, sagt die Spitzendkandidatin der Berliner CDU für die Europawahl 2023, Hildegard Bentele: "Da muss man noch ordentlich was drauflegen."