Historiker: "Russland will uns im Unklaren lassen"

Als Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begann, hieß es aus Moskau: Ziel sei die "Demilitarisierung und Entnazifizierung". Am Wochenende erklärte der russische Außenminister Lawrow dann, man strebe einen Regimewechsel in Kiew an. Historiker Jörg Baberowski von der Berliner Humboldt-Universität erklärt, welche Strategie Russland verfolgt.