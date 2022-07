Immer wieder kommt es in Berliner Freibädern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, zuletzt am Dienstag im Columbiabad in Neukölln. Der Chef der Berliner Bäderbetriebe, Johannes Kleinsorg, sagt, solche Vorfälle passierten vor allem, wenn voll in den Bädern ist. An heißen Tagen verstärke man deshalb eigenes Personal und Wachschutz.