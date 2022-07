Waldbrände in Brandenburg: Stresstest für die Feuerwehren

Den Feuerwehren in Brandenburg ist in diesen Tagen keine Ruhe vergönnt: Landesweit gilt die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5. In diesem Jahr soll es schon mehr als 360 Waldbrände gegeben haben. Über die angespannte Lage berichtet Frank Kliem, der Vizepräsident des Landesfeuerverbands Brandenburg.