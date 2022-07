Bei Bad Saarow im Landkreis Oder-Spree ist am Mittwochmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Laut Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragtem Raimund Engel kann die Ausbreitung des Feuers inzwischen kontrolliert werden. Der Feuerwehreinsatz werde aber noch bis zum Abend weitergehen.

Am Mittwochmittag ist im Brandenburgischen Bad Saarow am Scharmützelsee ein Waldbrand ausgebrochen. Ursache für den Waldbrand sei ein Feuer auf einem Feld des Bad Saarower Annenhofes gewesen, sagt Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel. Von dort sei das Feuer auf den Wald übergesprungen. Insgesamt sollen sechs Hektar Wald und sechs Hektar Feld gebrannt haben.

Zusätzlich erschwert worden, sei der Einsatz der Feuerwehr durch eine mögliche Munitionsbelastung des Gebietes, sagt Engel. Deswegen habe die Feuerwehr den Brand nur von gesicherten Linien aus bekämpfen können. Trotz der großen Hitze und des schwierigen Geländes hätten es die Feuerwehrleute inzwischen aber geschafft, den Waldbrand unter Kontrolle zu bekommen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Weiterhin hohe Waldbrandgefahr

"Aber man ist jetzt natürlich noch dabei im Inneren des Waldes Löscharbeiten durchzuführen", erklärt der Waldbrandschutzbeauftragte. Engel vermutet, dass der Einsatz noch bis in die Abendstunden weitergehen wird. Auch um mögliche Glutnester im Boden zu suchen und zu löschen.

Für den morgigen Donnerstag sieht Engel noch keine Entwarnung bei der Waldbrandgefahr in Brandenburg. "Selbst wenn für den Mittag hier und da ein Gewitter angekündigt wird, heißt das noch nicht, dass wir eine flächendeckende Entspannung bekommen." Die Trockenheit der vergangenen Wochen stecke tief im Boden. Auch für Donnerstag soll deswegen in den meisten Landkreisen in Brandenburg weiter die höchste Waldbrandgefahrenstufe Fünf gelten.