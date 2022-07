Mit Blick auf eine erwartete schwierige Corona-Lage im Herbst rät Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mittlerweile allen Menschen zur vierten Impfung. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die zweite Auffrischung aber erst ab 70 Jahren. Für Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Hausärzteverbands, kommt es auf den individuellen Fall an.

Der Chef des Deutschen Hausärzteverbands empfiehlt, bei der vierten Corona-Impfung nicht zu sehr auf starre Altersgrenzen von 60 oder 70 Jahren zu schauen. Man müssen den jeweiligen Fall betrachten, sagt Ulrich Weigeldt. "Beim Gespräch mit den Patientinnen und Patienten eruieren wir, ob Risikofaktoren vorliegen durch Vorerkrankungen oder vielleicht sogar Angst", sagt er. So könne man entscheiden, die vierte Impfung schon eher zu verabreichen.

Vierte Corona-Impfung: Weigeldt empfiehlt, nicht zu warten

Auf einen möglichen angepassten Impfstoff zu warten, halte er aber nicht für sinnvoll. "Mit Sicherheit können wir sagen: Jetzt für die empfindlichen Gruppen auf jeden Fall eine vierte Impfung machen", so Weigeldt. Er betont, dass ein individuelles Gespräch in einer hausärztlichen Praxis ein Vorteil gegenüber Impfzentren sei: "Ich glaube, dass eine Organisation wie ein Impfzentrum nicht so flexibel und auf die einzelne Person ausgerichtet arbeiten kann."



Hausärzte-Chef Weigeldt: Corona-Impflücken im Auge behalten

Von der Politik fordert er eine bessere Kampagne, um für das Impfen zu werben. "Wir müssen positiv eine Stimmung erzeugen, dass man sagt: Impfen ist cool." Kommunikativ sei noch eine ganze Menge zu tun. Schließlich dürfe man nicht vergessen, dass viele Menschen die dritte oder sogar die Impfung noch nicht hätten. "Diese Impflücken müssen wir im Auge behalten", fordert der Hausärzte-Chef.