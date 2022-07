Durch sein enges Verhältnis zu Wladimir Putin und sein Engagement in russischen Konzernen steht SPD-Altkanzler Gerhard Schröder in der Kritik. Am Donnerstag beginnt im SPD-Bezirk Hannover die mündliche Verhandlung über einen Parteiausschluss. Der leitende Geschäftsführer Christoph Matterne hofft auf eine schnelle Entscheidung.