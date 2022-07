Die Humboldt-Universität hat einen Vortrag der Biologin Marie-Luise Vollbrecht erst abgesagt - denn es waren Proteste angekündigt. Am Donnerstag wird er nun nachgeholt. Der Titel: "Warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt". Worum es in dem Vortrag genau geht und warum er so viel Kritik auslöst, erklärt rbb-Kultur-Redakteurin Heide Oestreich.