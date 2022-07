In Trauer vereint haben die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen am ersten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe den insgesamt mehr als 180 Flutopfern gedacht. An den Häusern sieht man noch immer die Pegelstände von damals, aber Geschäfte öffnen wieder. Von Johannes Baumert