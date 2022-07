Am 14. Juli 2021 führten massive Regenfälle im Westen Deutschlands zu einer verheerenden Flutkatastrophe. Ein Jahr danach sei die Stimmung in der Region nicht gut, sagt Mechthild Heil (CDU), Bundestagsabgeordnete aus Ahrweiler. Durch zu viel Bürokratie in der Verwaltung werde der Wiederaufbau verzögert.