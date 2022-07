picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise und Folgen der Pandemie verschärfen den Hunger in der Welt, das zeigt der Bericht der Welthungerhilfe. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) fordert mehr Geld, um betroffene Länder unabhängiger in ihren Agrarsystemen aufzustellen.