Die bestehenden Impfstoffe schützten nach wie vor vor schwerer Krankheit oder gar Tod in Zusammenhang mit einer Coronainfektion, sagt Helga Rübsamen-Schaeff. Die Virologin und Chemikerin hat ein Biotech-Unternehmen gegründet und ist im Sachverständigenrat des Gesundheitsministeriums.

Die aktuellen Statistiken des Robert Koch-Instituts zeigen demnach, dass überwiegend ältere Menschen oder jüngere mit einer Zusatzerkrankung versterben. "Ich halte das für eine absolut richtige Empfehlung."

Virologin Rübsamen-Schaeff zu Corona-Booster-Impfung: "Wenn ich zu einer dieser Risikogruppen gehören würde, würde ich nicht warten."

Auch wenn Studien der Hersteller BioNTech und Moderna zu angepassten Corona-Impfstoffe gut aussehen, rät die Virologin mit Blick auf die aktuelle Infektionslage und die Reisezeit davon ab, mit einer Booster-Impfung zu warten. Denn mit einer Zulassung sei erst im September zu rechnen.

Zudem verweist Rübsamen-Schaeff auf Medikamente in Pillenform, die es inzwischen gebe. "Wer sich impfen lassen kann, soll sich bitte impfen lassen. Und auch an die Medikamente denken, wenn es einen erwischt hat." Wenn die Welle stärker werde, werde man reagieren müssen. das Virus weiterlaufen lassen, dafür sei es zu früh. So gibt es laut der Virologin noch zu viele Menschen, die durch eine Corona-Infektion schwer krank werden müssen und versterben.