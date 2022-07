Angesichts der drohenden Energiekrise in Deutschland sollen wieder mehr Kohlekraftwerken zur Stromgewinnung genutzt werden. Kohleregionen wie die Lausitz stelle die wechselnde Haltung zur Kohle vor organisatorische Probleme, erklärt Christine Herntier, Bürgermeisterin von Spremberg und Sprecherin der sogenannten "Lausitzrunde".

Die Lausitz unterstütze den Kohleausstieg 2038 vollumfänglich, betont Herntier. Allerdings erstaune sie die wechselhafte Haltung der Bundespolitik zur Kohle. "Lange Zeit hieß es ja, Braunkohle ist die Brückentechnologie auf dem Weg in eine fossilfreie Energieerzeugung. Dann hieß es, Erdgas wird die Brückentechnologie - jetzt also notgedrungen wieder zurück zur Kohle." Kontinuierliche Energiepolitik sehe anders aus.

Herntier: Kein Zweifel an der Energiewende

Das Hin und Her bringe für die Region praktische Probleme mit sich. Einerseits sei es nicht so einfach, Tagebaue und Kohlekraftwerke, die bereits vom Netz gegangen seien, wieder anzufahren. Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Leag sei die Sprunghaftigkeit der Politik belastend. Diese müssten sich Gedanken machen, wo sie in Zukunft arbeiten und könnten ihre Lebensplanung nicht ständig kurzfristig wieder umwerfen. "Das ist schon eine sehr schwierige Situation für alle Beteiligten, auch für die Kommunen, die sich ja ganz stark im Strukturwandel engagieren, ganz stark auf neue Branchen setzen, dafür auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen", erklärt Herntier.

Den Strukturwandel ausbremsen würden die aktuellen Entscheidungen aber nicht. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Lausitz hätten sich schon 2016 zur Energiewende und zum Kohleausstieg bekannt. "Daran muss auch festgehalten werden, daran gibt es gar keinen Zweifel", betont Herntier.