Wahlen sollen in Berlin künftig stärker zentral organisiert werden. Das ist das wichtigste Fazit der 21-köpfigen Expertenkommission, die das Debakel bei der letzten Berlin-Wahl seit Dezember 2021 in neun Sitzungen analysiert hat. Der Abschlussbericht, der am Mittwoch vorgelegt werden soll, liegt dem rbb exklusiv vor.



In dem mehr als 60 Seiten starken Dokument kommen die Experten und Expertinnen zu dem Schluss: "Die aufgetretenen Probleme am Wahltag waren rückblickend die Folge vermeidbarer Fehler einer zu wenig vorausschauenden Planung und Vorbereitung der Berliner Wahlen."



So war die Wahl-Logistik insgesamt unzureichend. Wahllokale waren absehbar zu klein, dass sich teils lange Schlangen bilden würden, hätte man kommen sehen können. Es lagen zu wenige Stimmzettel bereit und der Nachschub am Wahltag selbst klappte dann nicht überall - auch, weil Kisten falsch beschriftet waren und die Auslieferung durch den Mararthon behindert wurde. Ein solches Großereignis am gleichen Tag zu veranstalten, bezeichnet die Kommission klar als Fehler.



Außerdem waren viele Wahlhelfer unzureichend geschult, allerdings gibt es dafür ohnehin keine berlinweit einheitlichen Standards. Die Abstimmung zwischen Landes- und Bezirksebene war fehlerhaft, und vor allem die Landeswahlleitung hatte zu wenige Möglichkeiten, die Vorbereitung den den Wahlablauf zu steuern.



Die Expertenkommission hat daher eine lange Liste an Maßnahmen vorgeschlagen, die nun umgesetzt werden müssten.



Für alle Prozesse und Verfahren am Wahltag muss es demnach einheitliche Standards geben. Wahllokale müssen mindestens drei Wahlkabinen bieten und sollten einen Tag vor der Wahl komplett ausgestattet sein - inklusive Stimmzetteln. Dafür soll die Hilfe von externen Logistikunternehmen geprüft werden. Die Wahlhelfer müssen frühzeitig angeworben und dann einheitlich geschult werden. Das soll mit Zertifikat, einer Art "Führerschein für Wahlhelfer", und unter Schirmherrschaft des Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses passieren. Das Personal für den Wahlablauf und die Finanzierung sollen ein Jahr vor der Wahl geklärt sein, nicht wie zuletzt erst wenige Monate davor.



Vor allem aber muss die Landeswahlleitung gestärkt und mit mehr Befugnissen ausgestattet werden. Außerdem soll ein Landeswahlamt eingerichtet werden, bei der Innenverwaltung. Die Bezirkswahlämter behalten zwar ihre Unabhängigkeit, aber sie müssen der Landeswahlleitung regelmäßig Bericht erstatten und sich kontrollieren lassen.



Umgesetzt werden soll das alles, so weit möglich, vor der nächsten Wahl in Berlin. Viel Zeit bleibt nicht: Sollten tatsächlich Teile der letzten Wahl wiederholt werden müssen, könnte die nächste Abstimmung schon in wenigen Monaten anstehen.