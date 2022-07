"Im Wald gibt es niemals die pauschale Lösung", sagt Stephan Kirchharz. Er ist Geschäftsführer des Brandenburger Waldbesitzerverbands e.V. Brandenburgs größte Interessensvertretung der Forstbetriebsgemeinschaften sowie der privaten und kommunalen Waldbesitzer besteht aus 2500 Mitgliedern mit einer Betriebsfläche von rund 110 000 ha Forst.

Der Waldumbau mit dem Ziel mehr Laubbäume zu haben im Land, müsse sukzessive passieren, dabei bräuchten die Waldbesitzer Hilfe zur Selbsthilfe. "Das geht nicht nur mit Geld, es geht auch Struktur, um Verantwortung." Kirchharz fordert von Forstminister Vogel, aktiv auch an die Kleinstprivatwaldbesitzer heranzutreten.

"Es gibt in Brandenburg an Wald, wo man nicht weiß, wer der Besitzer ist", so der Geschäftsführer des Brandenburger Waldbesitzerverbands. Ihnen müsse aufgezeigt werden, was sie tun können. Zudem sei der Holzverkauf für viele Besitzer wichtig, denn ein

Hektar Waldumbau könne bis zu 15 000 Euro kosten.