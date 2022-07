Nach dem Gletscherabbruch in den Dolomiten suchen Retter weiter nach Vermissten. Schon jetzt ist klar: Das Unglück hat eine neue Dimension, die kaum vorhersehbar war. Der langjährige Klimawandel und ein extremes Jahr mit wenig Winterschnee haben es verursacht, sagt die Gebirgsforscherin Andrea Fischer.

Nach Meinung der Gletscherexpertin Andrea Fischer ist der Gletscherabbruch in den Dolomiten am vergangenen Wochenende auf den Klimawandel zurückzuführen. Ohne 20 Jahre Ausdünnung der Gletscherflächen sowie die hohen Temperaturen des Sommers und die geringe Schneemenge im Winter, hätte es nie zu dieser großflächigen Ausartung kommen können, meint die stellvertretende Direktorin des Instituts für interdisziplinäre Gebirgsforschung in Österreich.

"Kombination: langjähriger Klimawandel plus ein extremes Jahr mit sehr wenig Winterschnee"

Es sei das erste Mal, dass so etwas großflächtig passiert sei, das man kaum hätte vorhersagen können, so Fischer. Das Unglück sei "eindeutig eine Folge des Klimawandels". Die Witterung des Winters mit wenig Schnee sei der Auslöser gewesen. "Das heißt, es handelt sich um eine Kombination: langjähriger Klimawandel plus ein extremes Jahr mit sehr wenig Winterschnee."

Suche nach Vermissten geht weiter

Derweil geht die Suche nach weiteren Opfern weiter. Es bestehe allerdings die Gefahr weiterer Eis- und Felslawinen, teilte die Bergrettung mit. Deshalb würden sich die Arbeiten zunächst auf Überflüge des Gebietes mit Drohnen und Helikoptern beschränken. Einsatzkräfte dürfen den Gletscherkegel nicht betreten.



Nach dem Unglück vom Sonntag werden noch 13 Menschen vermisst. Sieben Tote wurden bestätigt. Die Bergretter befürchten, dass es Wochen oder sogar noch länger dauern könnte, bis alle Toten unter den Eis- und Geröllmassen geborgen werden.