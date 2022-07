Über den Umgang mit steigenden Verbraucherpreisen will die Bundesregierung mit Gewerkschaften und Arbeitgebern beraten. Kanzler Olaf Scholz (SPD) will den "sozialen Sprengstoff" im Schulterschluss mit den Sozialpartnern entschärfen - stellte aber am Wochenende kein weiteres Entlastungspaket in Aussicht und auch konkrete Ergebnisse werden zunächst nicht erwartet.



Die Vize-Fraktionschefin der Union Gitta Connemann forderte eine weitere Entlastung von Bürgern und Betrieben, etwa durch eine Anpassung der Einkommensteuer. Es sei gut, dass sich so viele Vertreterinnen und Vertreter an einen Tisch setzten - doch dazu hätte auch die Opposition gehört, so Connemann. "Da hat der Bundeskanzler leider eine Chance vergeben."

Connemann kritisierte, dass auch Länder und Kommunen nicht an dem Treffen beteiligt seien. Zudem gehe es nicht nur um Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die eingeladen seien, sondern auch etwa um Energieversorgung. Man brauche einen "wirklichen Inflationsgipfel".