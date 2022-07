Sportausschuss-Vize-Chef zur Fußball-WM in Katar: Vergabe war Fehler

Menschenrechte zählen am Austragungsort der Fußball-WM in Katar wenig - das mahnte bereits Amnesty International an. Nun werden im Sportausschuss des Bundestages mehrere Gutachter gehört. Der Vize-Vorsitzende Philip Krämer (Grüne) sagt: Die Vergabe war "ein absoluter Fehler".