Der Paritätische Wohlfahrtsverband legt seinen Armutsbericht vo - und rechnet bei einer anhaltend hohen Inflation mit Millionen Haushalten in finanzieller Not. Nötig seien beispielsweise deutlich höhere Hartz-IV-Sätze - und ein Verbot von Energiesperren, sagt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat weitere Entlastungen für von Armut betroffene Menschen angesichts der steigenden Preise angekündigt. Es sei eine schwierige Lage im Land entstanden, sagt Kühnert. Als Beispiel nannte er eine deutliche Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze, wenn das geplante Bürgergeld eingeführt wird.

Kühnert: Keine Energiesperren bei armutsbedingtem Zahlungsausfall

Außerdem müsse verhindert werden, dass Menschen, die ihre Energierechnung nicht mehr zahlen können, Gas oder Strom abgestellt werde, so Kühnert. "Das wären soziale Unwuchten, das reißt unsere Gesellschaft dann wirklich auseinander."

Armutsbericht des Paritätischen Wahlfahrtsverbands weckt Befürchtungen

Der Paritätische Wohlfahrtsverband legt an diesem Mittwoch den Armutsbericht vor. Dabei wird von einer deutlichen Zunahme der Armut ausgegangen - Millionen Haushalte könnten bei weiterhin hoher Inflation in finanzielle Not geraten.