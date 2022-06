Die Linke beginnt an diesem Freitag ihren dreitägigen Bundesparteitag in Erfurt. Wegen Sexismus-Vorwürfen wird der gesamte Vorstand neu gewählt. Parteichefin Janine Wissler stellt sich erneut zur Wahl. Sie könne einen Beitrag dazu leisten, dass die Linke als Team erfolgreich sein, sagt Wissler zur Begründung.

Wissler: Linke will feministische Partei sein

Die Sexismus-Vorwürfe werden extern aufgearbeitet, man habe sich bewusst dazu entschieden, das nicht innerhalb der Parteistrukturen zu machen, so Wissler. "Wir haben den Anspruch an uns, eine feministische Partei zu sein." Sexuelle Übergriffe seien nicht zu dulden.

Leitantrag wirft Russland eine "imperialistische Politik" vor

Zudem will sich die Linke zum Krieg in der Ukraine positionieren. In einem Leitantrag wird Russland eine "imperialistische Politik" vorgeworfen. Es werde zwar Diskussionen geben, aber es sei klar, dass die Linke den Angriffskrieg Russlands scharf verurteile, meint Wissler. Es sei ein "verbrecherischer Angriffskrieg" in der Ukraine, die Solidarität gelte den Menschen, die um ihr Leben fürchten und Freunde und Angehörige verlieren.