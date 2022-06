Auch Geimpfte würden krank, hätten aber in der Regel leichtere Verläufe als Ungeimpfte, so Kreischer. Der Vorstand des Hausärzteverbandes Berlin und Brandenburg erklärt, er könne die Warnung des Virologen Christian Drosten vor einer neuen Corona-Welle im Herbst nachvollziehen. "Er will die Leute sensibilisieren - weil im Moment sind alle etwas leichtsinnig."

Er wundere sich etwa, wie viele Menschen derzeit ohne Maske in Supermärkte gingen, insbesondere ältere Leute, sagt Kreischer. "Das sollte man nicht machen", so der Allgemeinmediziner. "Es ist vollkommen klar: Wenn das ‚Draußen-Leben‘ so langsam endet im Herbst und die Leute sich wieder mehr drinnen aufhalten, dann werden auch die Infektionen steigen müssen."

Die Corona-Variante Omikron BA.5 werde "auf die leichte Schulter genommen", sagt Kreischer - das räche sich jetzt in Form von steigenden Fallzahlen in den Krankenhäusern. "Ich sehe es allerdings noch nicht so dramatisch an, wie letztes Jahr im Herbst." Da sei noch "ein bisschen Luft" in den Kliniken. "Aber die Luft werden wir auch brauchen", betont der Hausarzt.