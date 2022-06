Warum gibt es gerade in Brandenburg immer wieder so große Waldbrände? Welche Umstände sind dafür verantwortlich und warum werden sie nicht verändert, zum Beispiel Wälder umgestaltet oder Munition entsorgt? Fragen an den Leiter des Waldforschungsprojekts PYROPHOB, Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, Pierre Ibisch.