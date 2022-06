Der CDU-Vorstand befasst sich am Mittwoch mit der "Grundwerte-Charta" – das ist praktisch der erste Teil eines neuen Grundsatzprogramms. In der Partei wird auch über die Einführung einer Frauenquote diskutiert. CDU-Vize Carsten Linnemann will stattdessen lieber ein Zehn-Punkte-Programm aufstellen, um die Partei attraktiver zu machen.