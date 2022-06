Der Krieg in der Ukraine wirkt sich massiv auf die Lebensmittelproduktion aus. Die hohen Dieselpreise treiben auch die Produktionskosten in der Landwirtschaft in die Höhe. Durch die Trockenheit aufgrund des Klimawandels kämen auch höhere Bewässerungskosten dazu, sagt Bio-Landwirt Sebastian Klass aus Trebbin.