Die ostdeutschen Ministerpräsidenten haben am Montag mit Kanzler Scholz über die künftige Energieversorgung beraten. Die Länder wollen Standorte transformieren und in Wasserstofftechnologie investieren. In Zukunft werde es noch mehr Arbeitsplätze gehen als jetzt, ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), sicher.