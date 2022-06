Am Montag treffen sich die G7-Wissenschaftsminister, um in Frankfurt am Main über den gemeinsamen Kampf gegen Zoonosen zu beraten. Der Mikrobiologe Fabian Leendertz sagt: Gesundheit muss global gedacht werden - denn Zoonosen entstünden häufig in den ärmeren Ländern.

Wie soll künftig mit Zoonosen - also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen - umgegangen werden? Darüber diskutieren in dieser Woche die G7-Wissenschaftsministerinnen und Minister. Fabian Leendertz ist Mikrobiologe, Direktor des Helmholtz-Zentrum für One-Health in Greifswald und war auch für die WHO an der Erforschung von Covid beteiligt. Er meint, dass eine Zunahme von Zoonosen zwar wahrscheinlich, aber statistisch nur schwer nachzuweisen seien.

Eine große Rolle spielt der Klimawandel – und die mit ihm einhergehende Veränderung der Lebensräume von Tieren. Dadurch ist es auch nicht mehr undenkbar, dass Krankheiten wie das Dengue-Fieber irgendwann in Europa Fuß fassen. "Da sind große Dynamiken im Gange, die gekoppelt mit den engen Mensch-Tier-Kontakten einen gefährlichen Mix darstellen", sagt Leendertz. "Ich bin kein großer Freund von zu konkreten Vorhersagen, […] aber ich glaube, wir sollten auf alles gefasst sein."



Viele Ansätze, die Risiken zu reduzieren





Verringern könne man das Risiko von Zoonosen durchaus, so der Mikrobiologe: Durch mehr Klimaschutz, die Erhaltung der Biodiversität und das Hinterfragen des menschlichen Verhaltens: "Muss ich in die letzten Gegenden der Welt vordringen? Muss ich alle möglichen Tiere auf meiner Speisekarte haben? Da gibt es sehr viele Ansatzpunkte, diese Risiken zu reduzieren." Dazu gehöre beispielsweise auch, wenn schon Fleisch, dann regionales zu essen und nicht das Steak aus Argentinien.

Leendertz Forderung an die G7-Minister ist klar: "Es ist gut, dass wir in Deutschland schön aufgestellt sind, was unser Gesundheitssystem angeht. Aber das alleine hilft nicht: Denn die Zoonosen entstehen oft in ärmeren Ländern, die eben unzureichende Gesundheitsinfrastrukturen haben. […] Wir müssen global denken und versuchen, die anderen Länder mitzustärken."