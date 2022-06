Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag eine zweitägige Balkan-Reise begonnen.



Auf dem Programm stehen insgesamt fünf Länder in der Region, darunter Kosovo und Serbien. Erste Station ist Kosovo, wo Scholz auch die deutschen Soldaten treffen wird, die sich dort an der Nato geführten KFOR-Mission beteiligen.



Anschließend reist der Kanzler nach Serbien weiter, wo er unter anderen Präsident Aleksandar Vučić treffen will.



In den Gesprächen soll es vor allem um die EU-Beitritts-Perspektiven der Westbalkan-Staaten gehen. Scholz will nach eigenen Angaben mit dem Besuch ein Zeichen setzen, dass die Länder in die EU gehören.



Hintergrund ist, dass Russland versucht, seinen Einfluss in der Region auszuweiten.